В Украине растет запрос на выборы: опрос назвал лидеров доверия среди украинцев

Согласно данным последнего соцопроса, Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский лидеры доверия среди украинцев. В то же время, в обществе существует запрос на новых политиков, которых граждане видят прежде всего в военных.

Согласно результатам социологического исследования, 20,4% украинцев выступают за то, чтобы выборы прошли при любых условиях и как можно скорее. В общей сложности 54,3% опрошенных считают, что выборы могут быть проведены во время войны (при тех или иных условиях). По сравнению с данными предыдущего исследования, общественный запрос на выборы в Украине вырос на 3,3%.

На вопрос "Какие органы власти следует переизбрать в ближайшее время?" абсолютное большинство опрошенных ответило, что это Верховная Рада (77,8%). Второе и третье места занимают выборы местных советов (54,8%) и местных председателей (50,6%). 49,2% респондентов считают, что в ближайшее время необходимо переизбрать президента Украины. В целом, готовность украинцев к выборам составляет 81,1%.

Желание наших граждан сменить власть продолжает расти. Неудивительно, что больше всего хотят переизбрать Верховную Раду, которая продолжает демонстрировать недееспособность. Симптоматическим является и показатель переизбрания президента - он имеет четкую динамику к росту. Это является результатом ухудшения ситуации на фронте, нарастающего социального расслоения и социального расслоения и проблем в экономике, ответственность за которые народ в значительной степени возлагает на первое лицо страны.

К тому же недавние заявления Трампа, скорее всего, свидетельствуют о том, что он настроен так или иначе остановить острую фазу войны. А потому выборы не за горами. И запрос на них явно просматривается среди украинцев", – комментирует эти результаты исполнительный директор исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко.

Также опрос показал, что самым высоким рейтингом доверия в украинском обществе есть Валерий Залужный (70,9%) и Кирилл Буданов (63,3%). Учредитель компании Active Group Андрей Еременко обратил внимание на то, что по сравнению с данными исследования, проведенного в октябре, доверие к Залужному снизилось почти на 5% (с 75,9% до 71,0%). В то же время показатель доверия к Буданову почти не изменился (с 64,0% до 63,3%). На третьем месте по рейтингу доверия – действующий Президент Украины Владимир Зеленский (44,8%).

Большую положительную разницу между показателями доверия и недоверия имеют только Валерий Залужный (51%) и Кирилл Буданов (39,9%). При этом люди, долго находящиеся на политической арене, имеют очень высокие антирейтинги и негативный баланс доверия и недоверия. В частности, у Юлии Тимошенко он составляет -66,6%, у Петра Порошенко – -50,3%, у Виталия Кличко – -34,7%.

"Отношение украинцев к "старым" политическим фигурам уже давно преимущественно негативное - это является прямым следствием их предыдущей деятельности. В обществе существует значительный запрос на новых политиков, которых украинцы сегодня видят прежде всего в военных. Данные исследования в очередной раз это подтвердили. По данным разных социологических опросов, высокими рейтингами доверия стабильно пользуются Валерий Залужный и Кирилл Буданов", – говорит руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

На заморозку войны на действующей линии фронта не согласны 45,8% опрошенных, согласны – 39,1%.