В Украине резко выросли цены на овощи: какие продукты снова дорожают и почему

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Какие продукты за месяц подорожали больше всего

Среди продуктов наибольшее подорожание наблюдается среди овощей. В частности, ценовым лидером стали томаты (+39% за месяц), рассказали РБК-Украина в "Украинском клубе аграрного бизнеса". Там отметили, что ожидать снижения цен на овощи не стоит до мая. Рост стоимости помидоров связан с низкими объемами собственного производства и преимущественным импортом из Турции, который в последнее время немного сократился.

"Также существенно подорожала морковь, которая добавила 30% в розничной цене за месяц. Ее стоимость выросла из-за высокого уровня импортной зависимости и сезонного дефицита отечественной продукции. К товарам, которые заметно подорожали в марте, стоит отнести курятину. Куриная тушка добавила 10%, филе - 7%, бедро - 5%. Такое подорожание вызвано стабильно высокими затратами на корма, стоимость которых постепенно должна стабилизироваться. В то же время свинина демонстрирует умеренный рост (1-2%), а говядина добавила 4%", – отметили в УКАБ.

Интересно, что оптовая стоимость огурцов выросла за месяц на 20%, а розничная - всего на 3%. Если в феврале килограмм продукта в среднем стоил 123 гривны, то в марте уже 135. Рост цен демонстрируют и яйца, подорожавшие на 10% за месяц, достигнув средней цены 73,1 гривны за десяток, почти сравнявшись с ценой 2023 года за аналогичный период. Основные факторы влияния - стоимость кормов и погодные условия.

Молочные продукты продолжают дорожать, но темпы роста несколько замедлились. Больше всего повысились цены на: молоко +11%, сыр голландский +7, сливки +5%. Основными причинами роста цен были: сезонный фактор, который подкреплялся колебанием температурных и климатических условий.

Цены на бакалейные товары остаются относительно стабильными, за исключением подсолнечного масла. Стоимость подсолнечника росла в связи с активным спросом на перерабатывающих предприятиях и ограниченное предложение из-за меньшего урожая 2024 года. Соответственно цена подсолнечного масла на полках магазина в среднем выросла на 4% за последний месяц. В то же время стоимость гречки (+4%) и сахара (+2%) может измениться в следующем месяце из-за уменьшения внутренних запасов. Но колебания цен не будет значительным.

Что из продуктов в марте упало в цене

Единственным заметно подешевевшим продуктом стала пшеничная мука, которая потеряла 16% в стоимости за месяц, и теперь в среднем стоит 25,8 грн/кг. При этом цена пшеницы (сырья) за последний месяц не снизилась. Это можно объяснить предпраздничными акциями в супермаркетах и маркетинговыми стратегиями сетей для увеличения объемов продаж накануне Пасхальных праздников.

По данным УКАБ, закупочные цены молока-сырья уже снизились на 5-6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, что отражает положительные тенденции в отрасли. При этом стоимость сметаны уже снизилась на 2% за месяц, или на 40 копеек, до 53 гривен за литр. А цены на кефир и сливочное масло хоть и выросли, но всего на 2% в месячном измерении. Хотя за год сливочное масло прибавило аж 64%, а кефир вырос в цене на 28%.

"В течение следующих недель стоимость на молочные продукты должна остаться постоянной. Увеличение надоев молока (предложения - ред.) должно изменить ценовую ситуацию на рынке, однако это следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля - ред.). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения", – говорят в "Украинском клубе аграрного бизнеса".

Среди мясных изделий подешевела лишь колбаса вареная лекарственная, которая за месяц потеряла 5% (+19% за год), опустившись в цене с 405 гривен за килограмм до 394. Почти не изменилась стоимость свиного ошейка, который в феврале в среднем стоил 270 гривен за килограмм, а в марте - 271 грн/кг. А сало хоть и выросло за месяц на 2%, или на 3 гривны - до 239 грн/кг, но в годовом измерении упало в цене на 3%.

Среди овощей цены снизились только на картофель и капусту - на 2% и 1% соответственно. В то же время в УКАБ отмечают, что в украинских торговых сетях эти продукты представлены в основном как импорт из стран, таких как Польша, Литва, Египет, Нидерланды и других государств ЕС.

В середине марта цены на батон и бородинский хлеб в супермаркетах остаются неизменными. Стоимость сырья на внутреннем рынке также стабильна. Ожидается, что до конца месяца цены на хлеб не изменятся.