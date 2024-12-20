В Украине реформируют дошкольное образование: что изменится с 2025 года

Новое законодательство в сфере образования предусматривает изменения для воспитателей, родителей, учреждений дошкольного образования, а также для власти и учредителей детских садов. В частности:

Для воспитателей - оптимизированная нагрузка, 56-дневный ежегодный отпуск, а также возможность получать повышенные надбавки и доплаты.

- оптимизированная нагрузка, 56-дневный ежегодный отпуск, а также возможность получать повышенные надбавки и доплаты. Для родителей - обеспечение доступности садиков по месту жительства, выбор удобной формы обучения (очная, сетевая, дистанционная), а также новые типы заведений (мобильные, семейные и мини-сады).

- обеспечение доступности садиков по месту жительства, выбор удобной формы обучения (очная, сетевая, дистанционная), а также новые типы заведений (мобильные, семейные и мини-сады). Для учебных заведений - четкие правила приема детей, создание инклюзивной или специальной образовательной среды для детей с особыми потребностями.

- четкие правила приема детей, создание инклюзивной или специальной образовательной среды для детей с особыми потребностями. Для власти и учредителей - обязанность обеспечить садики необходимыми ресурсами, гарантировать доступность образовательных услуг и справедливую оплату труда воспитателей.

Сейчас идет разработка нормативно-правовых актов для реализации нововведений. Планируется принятие еще 28 документов, которые помогут имплементировать законодательные изменения.

Реформа должна обеспечить инклюзивность, учет потребностей каждого ребенка и создание условий для его гармоничного развития.