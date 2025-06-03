В Украине провели первое исследование благосостояния во время войны: что показали результаты

В Украине презентовали результаты пилотного исследования уровня благосостояния украинцев во время войны. Оно показало, как война влияет на эмоциональное, социальное, материальное и ментальное благосостояние граждан.

О результатах исследования и о том, почему личное благосостояние должно стать частью государственной политики, в комментарии РБК-Украина рассказала Ирина Рубан, партнер и соучредитель агентства Ruban Litvinova Social Impact Advisory и сообщества Social Value Ukraine.

Первое исследование благосостояния во время войны

Исследование личного благосостояния уникально тем, что было проведено во время полномасштабной войны. Это первый в мире подобный кейс, позволяющий оценить благосостояние населения в условиях затяжного кризиса.

Также оно демонстрирует, почему благосостояние стоит рассматривать на уровне с ВВП и как этот показатель может изменить подход к формированию государственной политики, говорит РБК-Украина Ирина Рубан.

Что такое личное благосостояние

Благосостояние у многих ассоциируется с материальным состоянием или уровнем доходов. Но на самом деле это гораздо более широкое понятие. Благосостояние отражает качество жизни человека во всех измерениях: эмоциональном, социальном, профессиональном, физическом, материальном и духовном, отмечает собеседница.

"И здесь важно учитывать, что личное благосостояние для каждого человека может включать собственный набор этих измерений и его приоритет в жизни. Для одного человека приоритетными будут физическое здоровье и профессиональная реализация, для другого – материальное состояние и социальные связи. Поэтому благосостояние – это субъективное восприятие: что для человека важно и насколько он этим доволен", – говорит она.

По ее словам, в мировой практике уже сформировалось понятие экономики благосостояния – подхода, который сегодня формирует новую политическую реальность, и заключается в фокусе государств на улучшение жизни людей, а не только на рост ВВП.

"Этот подход уже внедряется на государственном уровне в Великобритании, Шотландии, Финляндии, Канаде, Новой Зеландии, Исландии и других. Благосостояние людей - это не абстрактная тема. Это стратегический индикатор, по которому ведущие страны измеряют эффективность своих решений и их влияние на жизнь людей", – приводит примеры Ирина Рубан.

Какую методику применяли

Для оценки личного благосостояния украинцев выбрали модель ONS4 – методологию Национального статистического управления Великобритании. Ее применяют более 10 лет, и она стала частью государственной политики. Кроме того, за эти годы в Великобритании уже накоплены экспертиза, исследования и массивы данных, которые могут быть адаптированы в контексте Украины.

Изучали показатели занятости и самореализации украинцев (freepik.com)

"Когда мы говорим об оценке личного благополучия, речь идет как об общем восприятии человеком состояния собственной жизни в целом, так и о том, как человек эту жизнь переживает - в частности, об уровне счастья, тревожности и ощущении смысла в том, чем он занимается", – объясняет Ирина Рубан.

Методика позволяет оценить качество жизни глазами самого человека, исходя из его собственного восприятия реальности. Также изучают, какие факторы влияют на это восприятие, анализируя ключевые элементы благосостояния. В частности речь идет о:

ментальном благополучии

физическое здоровье

отношениях

занятость и самореализацию

условиях проживания

материальное благополучие

образование и навыки

экологию

экономику

государственное управление

безопасность жизни

Что показали результаты

"Результаты очень интересные. Только 25% людей или каждый четвертый довольны своей жизнью на высоком уровне, 43% испытывают уровень счастья на высоком уровне, а 65% – испытывают средний или высокий уровень тревожности. В то же время 62% опрошенных отмечают, что чувствуют смысл в жизни и ценность в том, чем занимаются. Это важный сигнал: несмотря на высокий уровень тревожности, украинцы сохраняют ощущение внутреннего ресурса и устойчивости – даже в условиях войны. Это то, на что можно и нужно опираться при планировании программ восстановления", – говорит эксперт.

Результаты исследования, объясняет Ирина Рубан, не просто интересные данные, а инструмент для принятия решений и построения политик. Для громад – это основа программ улучшения качества жизни в конкретной громаде.

Для бизнеса – это инструмент лучшего понимания состояния команд и поддержки их производительности, мотивации. Для государства – это возможность разрабатывать стратегии и политики с фокусом на реальные потребности людей и улучшение благосостояния общества.

Она видит большой потенциал оценки благосостояния для проектов устойчивости и развития Украины – от инфраструктурного восстановления до возвращения украинцев из-за рубежа, улучшения качества социальных услуг, образования, здравоохранения. Использование методологии позволит сделать такие проекты более человекоцентричными и эффективными.

Результаты исследования показали, что 43% испытывают уровень счастья на высоком уровне (Getty Images)

Благосостояние как стратегический индикатор государственной политики

Ирина Рубан убеждена, что благосостояние должно стать стратегическим индикатором государственной политики - именно так, по ее мнению, должна выглядеть современная государственная стратегия.

"Мы реализовали пилотное исследование собственными усилиями и усилиями КМИС, чтобы протестировать методологию в украинском контексте – и это уникальный опыт, потому что это не только первое применение в Украине, но и первое в мире применение в условиях войны. Сейчас у нас уже готовы результаты второй волны, которые имеют более глубокую аналитику и новые инсайты", – говорит она.

По словам Ирины Рубан, цель – институционализировать этот проект в Украине, перейти к системному сбору данных и анализу благосостояния украинцев, а также интегрировать эти данные в государственные и локальные системы планирования и оценки программ.

"Мы открыты к партнерствам, ведь только в сотрудничестве возможно построить систему, фиксирующую пульс общественного состояния – систему, в которой показатели благосостояния украинцев будут такими же значимыми, как ВВП и другие экономические индикаторы. Это, по нашему мнению, и есть путь к устойчивости и устойчивому развитию Украины", – отмечает она.