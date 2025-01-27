В Украине предлагают ввести на парковках места для беременных и не только на парковках

Согласно законопроекту, владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки должны обеспечить выделение специальных мест для парковки таких транспортных средств. Эти места должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

В частности, количество таких мест должно составлять не менее 5% от общего количества мест на специально оборудованных площадках для парковки, но при этом должно быть обеспечено хотя бы одно специальное место для таких транспортных средств.

Важным является также требования к наличию опознавательного знака на транспортных средствах, перевозящих детей до 3 лет.

Кроме того, предусматривают поддержку создания отдельных парковочных мест для беременных женщин, пожилых людей и ветеранов. Это должно способствовать большей доступности и удобству парковки для этих категорий граждан.

Изменения вступят в силу после принятия парламентом и через три месяца после подписания документа президентом. Также Кабмин должен принять в течение трех месяцев соответствующие нормативно-правовые акты для реализации положений закона.