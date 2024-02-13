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В Украине предлагают лишать педагогического звания за буллинг, мобинг и коллаборационизм

Фото: в Украине предлагают лишать педагогического звания за буллинг, мобинг и коллаборационизм (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает снижать квалификационную категорию и лишать педагогического звания педагогов в случае привлечения к ответственности за буллинг, мобинг и коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook образовательного омбудсмена.

"Сотрудники Службы образовательного омбудсмена разработали собственные предложения (в Положение об аттестации педагогических работников - ред.) и сформировали предложения с учетом обращений по аттестации, мониторингу медиа и социальных сетей. Среди наших предложений содержательно новые, ранее никогда не числившиеся в Положении об аттестации ", - отметил Горбачев.

В частности, предлагается предоставить право снижать квалификационную категорию и лишать педагогического звания в случае привлечения к административной или уголовной ответственности согласно решению суда, вступившего в законную силу, за:

  • буллинг;
  • мобинг;
  • преступления против основ национальной безопасности.

По словам образовательного омбудсмена, есть неединичные ситуации, когда педагогический работник, привлеченный к административной ответственности за буллинг, согласно решению суда, продолжает работать в учебном заведении, увольняется ли из одного и переходит на работу в другое учебное заведение, сохраняя все педагогические звания и квалификационные категории, у которых есть большие сомнения. И, в частности, работает с теми детьми, которых он буллил.

"Если вместо защиты участник образовательного процесса подвергается буллингу и/или мобингу, то в таких случаях возникают сомнения в профессионализме педагогического работника, его соответствии квалификационным требованиям. Эта норма в Положении об аттестации призвана предупредить работников о последствиях и принять все необходимые меры, если эта позорная ситуация уже произошла", - подчеркнул Горбачев.

Он также отметил, что еще одной проблемой, которая пока не решена системно на законодательном уровне, является то, что часть педагогических работников на временно оккупированных территориях пошли на сотрудничество с РФ и совершили преступления по национальной безопасности: государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, шпионаж и другие преступления.

"Люди, которые по решению суда были признаны виновными в коллаборационной деятельности, государственной измене и т.д., должны быть отстранены от педагогической деятельности или хотя бы на время должны быть лишены права работать с детьми, ведь педагоги воспитывают наше будущее поколение, являющееся основой нашего государства ", = добавил омбудсмен.

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