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В Украине прогреется до +12, однако на западе будут идти дожди: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине в пятницу, 23 февраля, будет переменчивой. На западе страны ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине ожидается переменная облачность и без осадков.

Однако на Закарпатье прогнозируется умеренный дождь, а ночью в Карпатах с мокрым снегом. Кроме того, на Волыни и во Львовской области днем местами ожидается небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Однако в Карпатах, а днем местами в большинстве центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях прогнозируются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью на Правобережье составит +1 +6 градусов, а на остальной территории от +1 до -4. Однако днем температура воздуха прогреется до +7 +12 градусов, а на востоке и северо-востоке страны - до +3 +8.

Погода в Киеве и области

Завтра в столичном регионе ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +1 +6 градусов, а днем +7 +12. При этом в Киеве ночью будет +3 +5, а днем +8 +10.

Погода в феврале и весной 2024 в Украине

По данным народного синоптика, ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.

Кроме того, Тимко III, главный сурак-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024 года. Пушистый метеоролог предусмотрел, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.

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Погода в Украине