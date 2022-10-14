RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине продлили срок подачи повторных заявок беженцев на выплату 2000 гривен

Фото: переселенцы смогут получить средства за весну 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил с 1 октября по 1 декабря срок подачи заявок внутренних переселенцев, которые не получили по 2000-3000 гривен весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Как отметили в пресс-службе, чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты населения и написать еще одно заявление или же отправить его по почте.

"Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его - даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе Кабмин разрешил повторную подачу заявок внутренне перемещенным лицам на получение 2000 гривен.

В список лиц, имеющих право на помощь, включена большая категория украинцев, имевших статус переселенца с 2014 года. Весной деньги им не выплачивались.

Переселенцы получали по 2000-3000 гривен за март и апрель 2022 года из государственного бюджета. Средства выплачивались жителям областей, где велись боевые действия и введена программа єПідтримка. С апреля заявки можно было подавать через "Дію".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беженцы