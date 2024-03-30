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В Украине пригреет до +24, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня ожидается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 30 марта, будет теплой. Местами пригреет до +24 градусов, но таких температур не следует ожидать во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня переменная облачность, дождей не ожидается.

Ветер южный, а в восточных областях северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и на востоке возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Украине в среднем будет от +16 до +21, но на западе пригреет до +24. На высокогорье Карпат и побережье морей будет +11 +16 градусов.

Ночью столбики термометров покажут +3 +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет в районе +18 +20 градусов, а ночью похолодает до +4 +6.

Синоптики отмечают, что погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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