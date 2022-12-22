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В Украине презентовали портал о реформе градостроительства

Фото: в Украине презентовали портал о реформе градостроительства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министерство развития общин и территорий Украины представило портал о реформе градостроительства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.

Как говорится в сообщении, на портале можно ознакомиться с концепцией законопроекта №5655, его основными положениями, просмотреть видео обсуждений проекта, а также получить ответы на самые распространенные вопросы.

"Законопроект №5655 предлагает максимальную открытость и прозрачность в строительной сфере. Мы придерживаемся таких же принципов и относительно имплементации этой реформы. Именно поэтому презентуем портал, где есть вся необходимая информация о реформе и возможность получить обратную связь. Вместе с тем мы продолжаем системную работу с представителями экспертной общественности и международными партнерами для имплементации реформы", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Скрин с сайта pro5655.org.ua

По его словам, министерство заинтересовано в том, чтобы реформа не была "кабинетной", ведь предлагаемые изменения в корне изменят строительную сферу, а значит, повлияют на каждого гражданина.

Напомним, ранее в декабре Верховная рада поддержала законопроект №5655, запускающий комплексную реформу градостроительства.

В частности, он предусматривает максимальную цифровизацию документов и процессов, автоматизацию многих процедур и ужесточение ответственности за незаконные действия.

Детальнее о реформе можно ознакомиться в статье РБК-Украина.

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