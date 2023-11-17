В Украине презентовали методику разработки программы комплексного обновления для общин

В Украине презентовали методику разработки программы комплексного восстановления территории территориального общества (ПКВ). Теперь каждая из 1469 украинских территориальных общин, которая должна подготовить такую программу самостоятельно, может опираться на пошаговый алгоритм того, как сделать это правильно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, пилотный проект программы USAID DOBRE, целью которого была разработка программ комплексного обновления территорий нескольких украинских территориальных общин, завершился в конце октября 2023 года. Его партнерами выступили 18 теробществ из Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей и их областные военные администрации. На основе проведенной с ними работы удалось разработать детальную пошаговую методику .

"Программа комплексного восстановления - местная программа восстановления территорий, которая определяет основные пространственные, градостроительные и социально-экономические приоритеты политики восстановления и включает в себя комплекс мер по обеспечению восстановления территории территориальной общины, пострадавшей в результате вооруженной агрессии против Украины или в которой сконцентрированы социально-экономические, инфраструктурные, экологические или другие кризисные явления, то есть программа - это документ восстановления, объединяющий несколько сфер планировочной деятельности - стратегическую и пространственную", - пояснила Шуляк.

По словам Шуляк, даже до полномасштабного вторжения подавляющая часть украинских территориальных общин не имела исчерпывающей информации об имеющихся на территории ресурсах и факторах, которые могут влиять на ее жизнедеятельность или развитие.

Она также подчеркнула, что ПКВ сегодня не является обязательным документом для большинства территориальных общин. Практика свидетельствует, что общинам, территории которых не имеют значительных повреждений и разрушений или не являются местами концентрации комплексных социально-экономических, инфраструктурных, экологических или других кризисных явлений, разрабатывать программу нецелесообразно.

"Проект базируется на главном факторе - люди. Ведь в их основе лежит видение самого общества своего будущего, учитывая его особенности, структуру застройки, характеристики бизнеса, культуры и истории", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, одним из самых больших и кропотливых этапов разработки ПКВ является сбор и анализ исходных данных. В программе должны содержаться некоторые наборы данных, в частности:

Общее описание территории, для которой она разрабатывается: географическое расположение, общая экономическая и экологическая оценка, количество постоянного населения, количество временно перемещенного населения;

Информация о наличии градостроительной документации на территории тергромады, анализе ее актуальности и степени ее реализации;

анализ ресурсов территории для восстановления жизнедеятельности территории тергромады;

Информация о необходимости осуществления разминирования, демонтажа разрушенных зданий и сооружений, рекультивации земель;

Информация о вреде, причиненном боевыми действиями, террористическими актами, диверсиями, чрезвычайными ситуациями и анализе ее негативного влияния;

Информация о технических возможностях, экономической целесообразности восстановления поврежденных объектов путем выполнения работ по реконструкции, реставрации, капитальному или текущему ремонту;

Обоснованные предложения по восстановлению окружающей природной среды, сохранению и развитию природоохранных территорий и объектов;

Информация о технических возможностях, экономической целесообразности восстановления объектов путем нового строительства или предложения по строительству новых объектов вместо поврежденных или разрушенных, с определением применения проектов повторного использования и разработки индивидуальных проектных решений;

Информация о необходимых мерах инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

Обоснованные предложения по целесообразности изменения функционального назначения территорий тергромады с учетом существующих застройки и градостроительной документации;

Предложения по внесению изменений или разработке градостроительной документации на местном уровне;

Обоснованные предложения по перенесению объектов производственной сферы;

Общие подходы и предложения по комплексному восстановлению, развитию территории и мероприятия по их реализации с определением приоритетности, с учетом норм и нормативов относительно пространственного планирования и землепользования, защиты окружающей природной среды и природных ресурсов, обеспечения населения предоставляемыми учреждениями и услугами, охраны культурного наследия, развития транспорта и инженерной инфраструктуры;

Предварительный финансово-экономический расчет для обеспечения мер комплексного восстановления территории;

Предложения по источникам финансирования мер по обеспечению комплексного восстановления территории.

Неотделимой составляющей ПКП является план реализации такой программы, содержащий перечень и содержание мероприятий, ответственных исполнителей, сроки и индикаторы их реализации.

"Процесс восстановления продлится много лет и будет стоить сотни миллиардов гривен. Это будут и бюджетные средства, и средства международных доноров. Поэтому наша общая цель - использовать их максимально эффективно. Мы имеем четкое понимание, что во многих случаях нужно не восстанавливать разрушенное, в том же виде, в тех же локациях, а следует переосмыслить инфраструктуру, чтобы она была ориентирована уже на дальнейшее развитие в послевоенное время", - подытожила Шуляк.