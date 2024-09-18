В Украине презентовали электрический кроссовер Porsche Macan: названы цены и технические подробности

Модельный ряд электрического Macan включает в себя версии: Macan, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo. На рынке Украины заказы на электрические Macan 4 и Macan Turbo начали принимать с января 2024, а на Macan и Macan 4S – с июля 2024 года.

Авто Porsche использует электродвигатели PSM с использованием постоянных магнитов. Macan 4 при использовании функции Launch Control выдает мощность до 408 л.с., а Macan Turbo – до 639 л.с. Крутящий момент достигает 650 и 1130 Нм соответственно. Ускоряется Macan 4 от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, а Macan Turbo – всего за 3,3 секунды. Максимальная скорость моделей – 220 и 260 км/ч соответственно.

В смешанном цикле согласно циклу WLTP запас хода Macan составляет до 641 км, Macan 4 – до 612 км, Macan 4S – до 601 км, Macan Turbo – до 590 км. Электродвигатели нового Macan питаются от литий-ионной батареи, расположенной в днище, общая емкость которой составляет 100 кВт*ч.

Вместе с Macan дебютирует недавно разработанная фирменная электрическая платформа PPE с 800-вольтовой архитектурой.

Интересно, что Macan получил опциональную систему управления задней осью с максимальным углом поворота в 5 градусов. Она обеспечивает уменьшенный радиус разворота в 11,1 метра. Цены на новый Macan в дилерской сети Porsche в Украине начинаются с 3 437 910 гривен.