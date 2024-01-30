ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине воздух прогреется до +6, местами туман и гололед: погода на завтра

Вторник 30 января 2024 15:40
UA EN RU
В Украине воздух прогреется до +6, местами туман и гололед: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 31 января, ожидается небольшая облачность, но без осадков. Местами предупреждают об гололеде и тумане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в южных областях и в Крыму местами туман, в большинстве западных и северо-восточных областей на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -5 до -2 ночью и от +3 до +6 днем;
  • на севере будет колебаться от -2 до -5 ночью и от +2 до +5 днем;
  • на юге будет колебаться от -2 до -4 ночью и от +4 до +6 днем;
  • на востоке будет колебаться от -2 до -5 ночью и от +2 до +5 днем.

В Украине воздух прогреется до +6, местами туман и гололед: погода на завтра

Фото: погода на 31 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -6 - -1, а днем от +1 до +6. В Киеве тем временем от -4 до -2, а днем около от +3 до +5.

Снеголавинная ситуация

Умеренная снеголавинная опасность ожидается 30-31 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В Украине воздух прогреется до +6, местами туман и гололед: погода на завтра

Фото: Снежная ситуация 31 января (facebook.com/lavyny.official)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда