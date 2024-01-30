В Украине воздух прогреется до +6, местами туман и гололед: погода на завтра

Завтра, 31 января, ожидается небольшая облачность, но без осадков. Местами предупреждают об гололеде и тумане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в южных областях и в Крыму местами туман, в большинстве западных и северо-восточных областей на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -5 до -2 ночью и от +3 до +6 днем;

на севере будет колебаться от -2 до -5 ночью и от +2 до +5 днем;

на юге будет колебаться от -2 до -4 ночью и от +4 до +6 днем;

на востоке будет колебаться от -2 до -5 ночью и от +2 до +5 днем.

Фото: погода на 31 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -6 - -1, а днем от +1 до +6. В Киеве тем временем от -4 до -2, а днем около от +3 до +5.

Снеголавинная ситуация

Умеренная снеголавинная опасность ожидается 30-31 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Фото: Снежная ситуация 31 января (facebook.com/lavyny.official)