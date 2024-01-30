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В Україні повітря прогріється до +6, місцями туман й ожеледь: погода на завтра

Вівторок 30 січня 2024 15:40
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В Україні повітря прогріється до +6, місцями туман й ожеледь: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 31 січня, очікується невелика хмарність, однак без опадів. Місцями попереджають про ожеледь й туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у південних областях та в Криму місцями туман, у більшості західних та північно-східних областей на дорогах подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -5 до -2 вночі й від +3 до +6 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до -5 вночі й від +2 до +5 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -2 до -4 вночі й від +4 до +6 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до -5 вночі й від +2 до +5 вдень.

В Україні повітря прогріється до +6, місцями туман й ожеледь: погода на завтра

Фото: погода на 31 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -6 - -1, а вдень від +1 до +6. У Києві тим часом від -4 до -2, а вдень близько від +3 до +5.

Сніголавинна ситуація

Помірна сніголавинна небезпека очікується 30-31 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

В Україні повітря прогріється до +6, місцями туман й ожеледь: погода на завтра

Фото: Сніголавинна ситуація 31 січня (facebook.com/lavyny.official)

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