Украине нужно заплатить за импорт газа в этом году почти 3 млрд долларов, - НБУ

Украина уже закупает газ в Европе из-за падения добычи после атак. Частично импорт будет профинансирован за счет международной помощи международных партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2025 года).
Как отмечается в обзоре, атаки РФ вызвали разрушение газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.
"На прогнозном горизонте добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств", - говорится в обзоре.
В результате импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. В дальнейшем потребность в его закупках уменьшится до около 1,1 млрд долларов в 2026 году и около 0,4 млрд долларов в 2027 году.
"Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров", - говорится в документе.
В НБУ отмечают, что потери газовой добывающей промышленности будут сдерживать восстановление ВВП на прогнозном горизонте и усиливать зависимость энергетического и промышленного секторов экономики от импорта.
НБУ оценивает среднюю цену на газ в Европе в 2025 году на уровне 412 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, НБУ ожидает, что Украине потребуется купить 7 млрд кубометров газа.
Объекты группы "Нафтогаз" подвергались неоднократным массированным вражеским обстрелам. За 2024-2025 годы 34 объекта "Укргаздобычи" были атакованы врагом. Наиболее разрушительной была атака в феврале 2025 года - она нанесла значительный ущерб государственной добыче газа - потери достигли почти 50% объемов.
Согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует дополнительный импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров в рамках базового уровня. В то же время эксперты МВФ отмечают, что продолжающаяся военная агрессия России нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины инфраструктуре.
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