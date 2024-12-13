Украине нужно достроить Хмельницкую АЭС, для этого есть все возможности, - директор "Энергопроекта"

"Сейчас атомная энергетика - это то, что спасает нас в течение этой ситуации, которая возникла с 2022 года. И, конечно, достройка этих энергоблоков - это то, что мы могли бы сделать. Если мы пересмотрим карту мира, мы увидим, что таких долгостроев было достаточно много. Если мы будем говорить о тех, кто таки достраивал эти энергоблоки, я могу назвать такие страны как Соединенные Штаты. Еще нам стоит обратиться к такой стране как Словакия. В 2023 году эта страна достроила энергоблок ВВР-440, В-213. Это те энергоблоки, аналоги которых у нас работают на Ровенской АЭС", - отметил глава проектно-конструкторского института.

На Хмельницкой атомной электростанции будут установлены реакторные установки ВВЭР-1000 - это тот тип реакторов, который является основным для всех АЭС Украины.

"Это тип реакторов так называемого третьего поколения. Более того, что эти реакторы должны быть усовершенствованы за счет мер по повышению безопасности, которые уже реализованы на наших действующих энергоблоках. Это энергоблок со значительными качественными показателями ядерной и радиационной безопасности", - отметил эксперт.

Состояние строительных конструкций на энергоблоках 3 и 4 ХАЭС соответствует всем установленным требованиям безопасности, подчеркнул глава "Энергопроекта".

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабинет министров одобрил решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.