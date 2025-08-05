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Украине нужно активизировать переговоры по СВАМ, ведь наша ситуация беспрецедентна, - эксперт

Вторник 05 августа 2025 13:19
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Украине нужно активизировать переговоры по СВАМ, ведь наша ситуация беспрецедентна, - эксперт Фото: Украине нужно активизировать переговоры по СВАМ, ведь наша ситуация беспрецедентна (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В нынешних условиях войны и экономической нестабильности Украина объективно не имеет достаточных институциональных и финансовых ресурсов для полноценного внедрения требований европейской экологической пошлины CBAM. Но свидетельств, что украинская сторона ведет активные переговоры с ЕС относительно отсрочки, пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислава Антипова.

"CBAM существенно меняет условия доступа украинской продукции к европейскому рынку, что особенно критично в условиях, когда ЕС стал главным торговым партнером после блокады портов. Риски для экспорта стали, чугуна и полуфабрикатов могут привести к снижению производства и потере части экспортной выручки, что негативно повлияет на экономическую стабильность регионов, где сосредоточена промышленность", - предупредил эксперт.

Он отметил, что CBAM создает дополнительные финансовые нагрузки на украинских экспортеров, которые имеют сравнительно высокую углеродоемкость продукции. Украинские производители не имеют возможности полностью компенсировать эти расходы в отличие от европейских - это снижает их конкурентоспособность и ставит под угрозу существующие экспортные контракты.

"Мы не владеем информацией о наличии активного официального диалога между правительством Украины и Еврокомиссией по этому вопросу. При этом совершенно очевидно, что такая дискуссия крайне необходима с учетом беспрецедентных условий, в которых находится наша экономика. Было бы логично говорить о как минимум временной отсрочке CBAM для Украины - до завершения активной фазы боевых действий и восстановления базовых экономических инструментов и производственных мощностей. В Регламенте CBAM, статье 30, п. 7 прямо предусматривает возможность учета форс-мажорных обстоятельств - именно такой случай имеем в Украине. Мы ожидаем конструктивного подхода ЕС к ситуации, которая не имеет аналогов среди других стран-партнеров", - резюмировал эксперт.

Напомним, согласно исследованиям, потери без отсрочки СВАМ для Украины будут колоссальными - сокращение ВВП на 4,8-5%, экспорта на 8%, налоговых поступлений - более чем на 2,8 млрд долларов только в первый год.

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