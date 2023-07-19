Украине нужны дополнительные системы SAMP-T или Patriot для защиты Одессы, - Зеленский

Он отметил, что у Украины есть на вооружение системы SAMP-T. При этом информация о том, где находятся эти системы, не разглашается. В то же время президент подчеркнул, что они работают отлично.

"Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру", - сказал он.

В защите Украины помогают и системы Patriot.

"Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру", - добавил Зеленский.

Ночной обстрел Одессы

Сегодня ночью российские военные атаковали юг Украины мощным накоплением ракет и дронов. Наибольшим разрушениям подвергались Одесса и область. Там из-за обстрелов травмировались люди, также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.

При этом во время ночной атаки украинские защитники смогли уничтожить 24 беспилотника и 14 ракет.

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