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Украине нужна поддержка Запада, чтобы исключить печатанье денег, - ЕБРР

Автор: Александр Белоус

Украине нужна финансовая и военная поддержка, чтобы Киев не вернулся к печатанью денег с целью удержать экономику на плаву.

Об этом заявила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, экономическая ситуация в Украине является сложной, несмотря на то, что в прошлом году рост составил чуть меньше 5%.

"Большой риск заключается в том, что, если деньги не поступят из-за границы, ситуация может пойти по спирали, и правительству, возможно, придется прибегнуть к печатному станку", - сказала она.

Яворчик отметила очень хорошую работу правительства Украины по обеспечению макроэкономической стабильности. "Но мы не хотим, чтобы на наших руках было несостоявшееся государство. Нам нужно поддержать Украину не только в военном отношении, но и через бюджетную поддержку", - добавила она.

Яворчик сообщил, что ЕБРР планирует инвестировать от 7,5 до 15 млрд евро в течение следующих пяти лет в Украину, уделяя особое внимание поддержке частного сектора. Она заявила, что существует "существенный риск", учитывая вероятность продолжения войны и проблем в экономике.

"Печатный станок"

Украина прибегла к финансированию госбюджета 2022 года за счет необеспеченной эмиссии гривны Национальным банком после начала войны. НБУ за год выкупил гособлигации на 400 млрд гривен. Этот объем сопоставим с финансовой помощью Украине от США (450 млрд гривен).

Печать гривны стала основной причиной роста курса доллара на 50% в 2022 году и одной из причин инфляции в 26,6%.

В 2023 году от эмиссии гривны отказались, поскольку помощь от США и ЕС была стабильной. В итоге курс доллара упал на 6%, а инфляция снизилась до 5%.

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