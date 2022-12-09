В Украине предупредили о рассылке опасных электронных писем: подробности

Первыми о письмах сообщили специалисты подразделения кибербезопасности АО "Укрзализныця". Тема письма - "Как распознать дрон-камикадзе", а поступает оно якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по адресу morgunov.a@dsns.com.ua. В то же время доменное имя было зарегистрировано всего месяц назад.

"Во вложении к письму содержится RAR-архив "shahed-136.rar" с PPSX-документом "shahed.pps". В результате его открытия на устройство в конце концов будет загружен файл "WibuCm32.dll". Он классифицирован как вредоносная программа DolphinCape, что разработана с использованием языка программирования Delphi", - пишет пресс-служба.

Функционал программы состоит в сборе информации о компьютере, запуске приложений, отображении списка файлов и их выгрузке, а также создании и экс-фильтрации снимков экрана.

С деталями касаемо опасной рассылки также можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что злоумышленники часто маскируют подобные электронные письма под представителей государственных органов.

Как обезопасить себя от подобных писем: