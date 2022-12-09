RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине предупредили о рассылке опасных электронных писем: подробности

Фото: в Украине предупредили о рассылке опасных электронных писем (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине враг в очередной раз прибег к рассылке опасных электронных писем. Теперь под видом инструкции о том, как якобы распознать иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

Первыми о письмах сообщили специалисты подразделения кибербезопасности АО "Укрзализныця". Тема письма - "Как распознать дрон-камикадзе", а поступает оно якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по адресу morgunov.a@dsns.com.ua. В то же время доменное имя было зарегистрировано всего месяц назад.

"Во вложении к письму содержится RAR-архив "shahed-136.rar" с PPSX-документом "shahed.pps". В результате его открытия на устройство в конце концов будет загружен файл "WibuCm32.dll". Он классифицирован как вредоносная программа DolphinCape, что разработана с использованием языка программирования Delphi", - пишет пресс-служба.

Функционал программы состоит в сборе информации о компьютере, запуске приложений, отображении списка файлов и их выгрузке, а также создании и экс-фильтрации снимков экрана.

С деталями касаемо опасной рассылки также можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что злоумышленники часто маскируют подобные электронные письма под представителей государственных органов.

Как обезопасить себя от подобных писем:

  • быть осторожным перед открытием подобных писем или сообщений;
  • обращать внимание на домен - государственные органы и учреждения могут присылать письма только из доменов GOV.UA;
  • не открывать и не загружать подозрительные файлы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине