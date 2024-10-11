В Украине более 3,6 млн переселенцев: где их больше всего и с какими проблемами сталкиваются

Международная организация миграции (МОМ) представила результаты 17 раунда исследования внутреннего перемещения населения в Украине, в которых рассказали, сколько внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сейчас насчитывается и с какими проблемами они сталкиваются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетьманцева .

Сколько переселенцев насчитывается в Украине

По данным МОМ по состоянию на август 2024 года, количество ВПЛ в Украине составляет 3,67 млн человек, а 4,39 млн человек уже вернулись в свои дома.

Несмотря на то, что в период с апреля по сентябрь нынешнего года количество ВПЛ выросло на 120 тысяч, в целом ситуация осталась стабильной в годовом измерении. МОМ отмечает, что 11,4% населения Украины составляют внутриперемещенные лица.

Среди переселенцев 10% – это неполные семьи, в которых есть только один человек старше 18 лет, а другие – не старше 17 лет.

Согласно результатам исследования, большинство ВПЛ (69%) не планируют куда-то переезжать в течение следующих трех месяцев. В то же время, 14% рассматривают возможность возвращения домой, но более половины из них планируют это сделать только после завершения войны.

Куда чаще всего переезжают ВПЛ

Больше всего переселенцев принимают Харьковская (13%), Днепропетровская (12%), Киевская (8%), Запорожская области (6%) и Киев (10%). Большинство ВПЛ приехали из Донбасса, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Луганской областей. При этом две трети переселенцев происходят из восточной части Украины, а 17% из южных регионов.

28% переселенцев переехали в пределах своей области.

Исследование показало, что 9% переселенцев провели по меньшей мере 14 дней за границей из-за полномасштабного вторжения, а более 82% проживают вне своего привычного дома уже больше года. Приблизительно 82% ВПЛ прожили вне привычного места жительства более года – в среднем 750 дней.

Основные потребности, озвученные ВПЛ, остаются неизменными: павербанки и генераторы (59%), медикаменты (40%), жилье и работа (по 34%), продовольствие (33%).