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В Украине начнут устанавливать "умные" счетчики природного газа

Фото: SMART-счетчики газа помогут учитывать объем использованного газа и передавать показатели (скриншот: rgc.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Региональная газовая компания (РГК) завершила сертификацию "умных" счетчиков природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РГК.

Пресс-служба подчеркивает, что новые приборы учета разработали в Украине. Они совмещают мембранный счетчик и встроенный в корпус SMART-модуль с модемом - показатели в автоматическом режиме будут попадать в газораспределительную компанию.

"Сейчас многие люди покинули свои дома и не имеют доступа к приборам учета. Поэтому у них есть сложности с начислениями. Smart-счетчики устранят эти проблемы. К тому же это просто удобно, даже если вы никуда не уезжали - вам не следует беспокоиться о передачи показаний в начале каждого месяца", - уточнил Ярослав Хаврель, руководитель направления "Разработки и исследования" РГК.

Как сообщают в компании, производство SMART-счетчиков начнется во втором квартале 2023 года на мощностях украинских метрологических центров RGC Metering. Первая партия в объеме 16 тысяч счетчиков будет готова к концу 2023 года.

"Новые счетчики будут устанавливаться в рамках инвестиционной программы газораспределительных компаний и запустятся в продажу. Новая установка - это обычно застройщики", - пояснил Хаврель.

Недавно РБК-Украина сообщало, что первая в Украине газовая когенерационная установка приступила к работе в Ирпене.

Кроме того, мы писали, что с начала полномасштабной войны украинские газовики безвозмездно заменили украинцам 75 тысяч газовых счетчиков. Они были установлены на замену поврежденным приборам учета.

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