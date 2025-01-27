В Украине участились случаи отстранения мэров по надуманным поводам, - АГУ

"Системное давление на местное самоуправление ослабляет общины и Украину в целом, а следовательно приводит к ослаблению страны в войне с агрессором, делает сложнее путь к нашей Победе. Местное самоуправление является основой демократии и важной частью защиты независимости Украины во время полномасштабного вторжения, сильным местным самоуправлением мы отличаемся от путинской РФ", - говорится в обращении АГУ.

В Ассоциации привели примеры усиления давления на местное самоуправление. В частности, военные администрации создаются в общинах, где нет угрозы боевых действий. А мэров массово отстраняют от должностей по надуманным предлогам.

"Председателя Нетешинского городского совета Александра Супрунюка по инициативе Шепетовского районного управления полиции отстраняют от исполнения обязанностей на 60 суток с домашним арестом за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений. Председателя Дрогобычского городского совета Тараса Кучму по инициативе Дрогобычского районного ТЦК принудительно доставляют с применением органов полиции из-за празднования в общине Дня Соборности. Председателя Ирпенского городского совета Александра Маркушина арестовывают на 60 суток или предлагают внести 30 миллионов гривен залога за законный выезд за границу отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мама", - сообщают в АГУ.

Это только часть случаев первого месяца текущего года, когда искусственными делами органов государственной власти общины лишают избранных жителями руководителей, отметили в Ассоциации городов.

Ранее стало известно, что силовикам поступило указание от ОП найти что-то на мэра Киева Виталия Кличко - выписано 29 постановлений на обыски у его ближайшего окружения. А в Чернигове руководители военных администраций взяли город в заложники, чтобы заставить уйти с должности и.о. мэра Александра Ломако.