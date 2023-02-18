По Украине начались экстренные отключения электроэнергии из-за ракетного обстрела

В Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей превентивно отключают электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы облэнерго.
По данным пресс-службы ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяются в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Кроме того, отключили свет в Сумской области. "В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", - сообщили в пресс-службе Сумыоблэнерго.
Также экстренные отключения применили в Черкасской области. "В связи с угрозой вражеских атак, в Черкасской области применены предохранительные отключения электроэнергии", - написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец .
Кроме того, отключают свет в Кировоградской, Херсонской и Ивано-Франковской областях.
Также экстренные отключения применили в Запорожской области.
"Из-за угрозы очередных обстрелов рашистскими захватчиками объектов электроэнергетики Украины по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по Запорожской области в срочном порядке осуществляются превентивные отключения электроэнергии", - сообщили в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго".
Как отметили в пресс-службе, цель этих мер - минимизировать возможные негативные последствия обстрелов и сохранить стабильное состояние единой энергосистемы Украины.
Напомним, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрывах в Хмельницком.
Кроме того, глава Тернопольской ОВА Владимир Труш заявил, что ситуация в небе напряженная, и призвал не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.