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В Украине стало больше пожаров из-за газовых горелок: как обезопасить себя

Фото: украинцам дали советы по использованию газовых горелок (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы в условиях постоянных исключений свет начали использовать газовые горелки в домах. Из-за неправильного использования в Украине стремительно возросло количество пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По данным спасателей, только за прошедшие сутки в Украине произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. Погибли 10 человек, еще 6 пострадали.

В ГСЧС призвали украинцев соблюдать правила безопасности и дали несколько советов:

  • покупайте сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж;
  • неукоснительно следуйте инструкциям производителя;
  • газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе, поэтому в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция;
  • проверяйте целостность баллончика, отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора;
  • Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.

Напомним, ранее спасатели дали украинцам советы, как подготовиться к длительным отключениям света или блэкаута.

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