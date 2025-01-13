В Украине планируют создать "Пентагон государственных реестров", - Стефанишина

"Мы обеспечиваем восстановление на площадках, которые имеют надлежащий механизм защиты соответствующих данных от возможных атак. Также уже разработан план создания некоего "Пентагона" для государственных реестров, который, мы ожидаем, будет быстро имплементирован. Соответствующая команда уже работает над запуском этой инициативы", - рассказала Стефанишина.

Она заявила, что целью России во время масштабной кибератаки был в первую очередь подрыв функциональности государства.

"Эта цель достигнута не была, за что я отдельно очень благодарна специалистам Минюста. Однако кибервойна ведется 24 часа в сутки семь дней в неделю. Пока идет полномасштабная война с Россией, будет продолжаться и кибервойна", - сказала она.