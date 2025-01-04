В Украине после кибератаки восстановили реестр гражданского состояния, - Минюст

"Сегодня заработал еще один реестр - ГРАГС, который пострадал от масштабной российской кибератаки. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния восстановили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, изменении имени и смерти", - говорится в сообщении.

Сейчас все документы, которые были получены в бумажной форме во время отключения реестра, вносятся специалистами в электронную систему. В министерстве добавили, что свидетельства граждан остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре.

Также в Минюсте проинформировали, что с завтрашнего дня будет восстановлен обмен данными с другими государственными органами. Речь идет о Государственной налоговой службе Украины, Пенсионном фонде и Министерстве обороны.

Кроме того, 5 января заработает ряд онлайн-сервисов в приложении "Дія". Так, снова станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей до 18 лет.

Дополнительно в Министерстве юстиции Украины напомнили, что ранее после кибератаки РФ уже восстановлена работа трех основных реестров нотариата. Поэтому доступными стали: