В Украине после кибератаки восстановили реестр гражданского состояния, - Минюст

Начиная с 4 января в системе государственных реестров Украины заработала Государственная регистрация актов гражданского состояния (ГРАГС). В частности, восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства юстиции Украины.
"Сегодня заработал еще один реестр - ГРАГС, который пострадал от масштабной российской кибератаки. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния восстановили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, изменении имени и смерти", - говорится в сообщении.
Сейчас все документы, которые были получены в бумажной форме во время отключения реестра, вносятся специалистами в электронную систему. В министерстве добавили, что свидетельства граждан остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре.
Также в Минюсте проинформировали, что с завтрашнего дня будет восстановлен обмен данными с другими государственными органами. Речь идет о Государственной налоговой службе Украины, Пенсионном фонде и Министерстве обороны.
Кроме того, 5 января заработает ряд онлайн-сервисов в приложении "Дія". Так, снова станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей до 18 лет.
Дополнительно в Министерстве юстиции Украины напомнили, что ранее после кибератаки РФ уже восстановлена работа трех основных реестров нотариата. Поэтому доступными стали:
Напомним, что 19 декабря 2024 года Украина подверглась одной из самых масштабных кибератак за последнее время. За ней стоят российские хакеры. Вражеские действия привели к тому, что в стране перестали работать ряд сервисов, в том числе в приложении "Дія".
Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.
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