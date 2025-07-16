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В Украине во время обстрела пострадал мэр латвийского города

Фото: Эгилс Хельманис, мэр латвийского города Огре (lsm.lv)
Автор: Сергей Пышкин

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранения в результате российского обстрела во время гуманитарной поездки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Огреского районного совета Патрикса Гриву, которого цитирует LMS.lv.

По словам Грива, сейчас Хельманис находится в командировке, доставляя автомобили и другую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

"Такие командировки регулярно происходят, даже с 2022 года, с самого начала войны, каждые несколько месяцев собирается и доставляется значительное количество автомобилей, на этот раз также около 20 автомобилей", - рассказал Грива.

Он добавил, что сейчас информация об обстреле, в результате которого пострадал городской голова, является очень ограниченной, поскольку маршрут держится в тайне. Впрочем, согласно данным от украинских источников, состояние Хельманиса стабильное.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в середине июня в результате массированной российской атаки дронами и ракетами на Киев погиб 61-летний гражданин США Фред Гренди - волонтер и художник из Орегона.

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Латвия