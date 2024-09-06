В Украине перезапустили Кабмин и взялись за теневой рынок: экономические события недели

Цель перемен в министерствах

Обновления получили министерства внешних дел, стратегических отраслей промышленности по вопросам реинтеграции ТОТ, развития общин, защиты окружающей среды и природных ресурсов, аграрной политики и продовольствия, по делам ветеранов, молодежи и спорта, культуры и информационной политики.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он ожидает от всех назначенных министров определенных результатов уже в течение этой осени. По словам главы государства, правительственные институты сейчас работали гораздо активнее, чем это было раньше.

"На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом - это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами. И, конечно, больше поддержки для фронта и для всех наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Реструктуризация долга

На этой неделе Украина завершила реструктуризацию своих внешних обязательств. Состоялось номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия сделки и снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

В итоге украинские долговые выплаты уменьшаются на 93%, что сэкономит 11,4 млрд долларов в течение следующих трех лет. Также расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшены на 77%, что в целом экономит государству 22,8 млрд. долларов.

"Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга", - заявили в пресс-службе Минфина.

Дискуссия о налогах

Между тем, переговоры с Украиной начали представители МВФ по расширенному финансированию на сумму 1,1 млрд долларов. Чтобы получить эти средства, сообщило агентство Bloomberg, наше государство должно быстрее девальвировать гривну, смягчить монетарную политику и увеличить налоги, включая НДС.

В то же время, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которыми увеличила расходы на оборону на около 500 млрд грн. При этом парламент в первом чтении провалил скандальный законопроект по увеличению налогов, который должен был привлечь 30 млрд грн в бюджет.

В свою очередь, представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) заявили, что законопроекту №11416-д о повышении налогов для бизнеса правительству нужно сформулировать нормы, которые помогут наполнить госбюджет из других источников.

Напомним, еще в июле во время брифинга специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер посоветовал украинскому правительству сосредоточиться не на повышении налогов, а на реформировании таможни и борьбе с серыми рынками.

Теневой рынок

Объем теневого рынка в Украине подсчитать сложно. В разное время эксперты называли процент серой экономики в Украине от 20% до 50%. По подсчетам экспертов только из-за схем с продажами подакцизной продукции государство теряет около 40 млрд грн ежегодно. А это всего лишь небольшой сегмент теневой экономики.

Похоже, государство прислушалось к этой рекомендации. По крайней мере, на этой неделе снова прозвучала тема борьбы с серым рынком интернет-услуг. Вспомнили намерение чиновников положить конец схемам уклонения от налогов за счет дробления бизнеса на ряд многочисленных ФЛП. Таким образом, вместо общего налогообложения используется упрощенная система, по которой в бюджет попадают гораздо меньшие суммы.

Следовательно, государственный бюджет не наполняется в тех объемах, которые были при честном налогообложении. Согласно исследованию Growford Institute, опубликованному 3 сентября, ликвидация подобных схем оптимизации может обеспечить от 1,6 млрд грн до 3 млрд грн дополнительных налоговых поступлений.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагает перевести с 1 октября всех провайдеров интернета на общую систему налогообложения, на которой давно работают лидеры рынка – "Укртелеком", "Датагруп-Volia", "Киевстар" и Vodafone.