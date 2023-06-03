В Украине проверили почти 5 тысяч укрытий, из них 900 - непригодны к использованию

"Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - заявил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, укрытия и бомбоубежища по Украине проверяют более 5300 спасателей, полицейских и местных органов исполнительной власти.

Фото: в Украине уже проверили 4800 укрытий (t.me/UA_National_Police)

Почему проверяют укрытие

Напомним, во время атаки в ночь на 1 июня в Киеве погибли три человека: ребенок, его мама и еще одна женщина. Они бежали к укрытию, которое оказалось закрытым.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, а троих чиновников и охранника задержали. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и приказал за 10 дней проверить все укрытия по Украине.

При этом мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве укрытия будут открыты круглосуточно, а не только во время воздушной тревоги.

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