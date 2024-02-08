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В Украине пересчитают платежи за некачественные коммунальные услуги: детали решения Кабмина

Фото: платежки за коммуналку пересчитаю в случае некачественных коммунальных услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров обнародовал новый Порядок пересчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на от 6 февраля 2024 года №127.

Порядок перерасчета касается поставок тепловой энергии и поставки горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управления бытовыми отходами.

Как отметили в пресс-службе Мининфраструктуры, перерасчет проводится при отклонении параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг.

В частности:

  • снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствие их давлению на входе в дом;
  • снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);
  • перерывов в предоставлении услуг, которые обусловлены в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;
  • несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;
  • несоблюдения требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и т.д.

Согласно постановлению, исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно провести перерасчет, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, определенных законодательством или договором.

Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет проводится в течение одного месяца начиная с даты принятия решения об удовлетворении требований.

Пересчет по акту-претензии, поступившему от потребителя многоквартирного дома, проводится исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества.

Перерасчет производится независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности - в оплату будущих платежей.

Порядок применяется перерасчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся (велись) боевые активные действия или временно оккупированных РФ территориях.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.

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