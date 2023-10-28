RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет МиГ-31К

Фото: в Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины было объявлено о ракетной опасности. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 10:59 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua/)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К. Остальные подробности и место взлета не уточняется.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишет пресс-служба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине