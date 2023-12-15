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В Украине объявили воздушную тревогу: сообщают о нескольких группах "Шахедов"

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В ряде северных, центральных и южных регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что россияне запустили как минимум пять групп ударных беспилотников.

Так, несколько групп "Шахедов" зафиксировано в Лубенском районе Полтавской области, которые летят курсом на запад. Также наблюдаются ударные БпЛА в районе Запорожья.

Кроме того, из Николаевской области часть "Шахедов" летят в направлении Кировоградской области, а также из Херсонской области в направлении Николаевской области.

Также зафиксированы дроны, которые летят с восточной части Черниговской области в западном направлении.

Атака россиян ночью 15 декабря

Вчера поздно вечером, 14 ноября, в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске нескольких групп "Шахедов" в направлении центральных и западных регионов. Большая часть летела по направлению Хмельницкой области. Вскоре в том же регионе сообщалось о работе украинских сил ПВО.

Также ночью об ракетной угрозе предупреждали жителей Харькова. В городе также был слышен громкий взрыв.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что силы ПВО сбили все дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми россияне пытались атаковать Украину сегодня ночью, 15 декабря.

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