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В Украине объявили масштабную тревогу: в России взлетел МиГ

Фото: в Украине объявили масштабную тревогу (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

По Украине распространилась воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают о взлете российского МиГ-31К.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

По состоянию на 20.55 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

По данным мониторинговых групп, на территории России взлетел вражеский МиГ-31К, который может переносить ракеты типа "Кинжал".

Объявлен отбой тревоги

Около 21:25 в областях начали давать отбой воздушной тревоги. По состоянию на сейчас взрывов не было, сообщения о пусках ракет также не поступали.

Сейчас воздушная тревога остается только в Донецкой области.

Напомним, недавно в Киеве жители начали жаловаться на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. Власти столицы заявили, что проверят все укрытия и бомбоубежища, поскольку нарушения зафиксировали практически во всех районах города.

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