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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: РФ подняла в воздух МиГ-31К

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Пятница 14 июля 2023 18:43
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: РФ подняла в воздух МиГ-31К Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 14 июля, вечером объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 19:05

В регионах Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 18:40 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: РФ подняла в воздух МиГ-31КФото: карта воздушных тревог (скриншот)

В Воздушных силах сообщают о взлете истребителя МиГ-31К. По информации мониторинговых каналов, всего взлетело два таких самолета, их подняли из аэродрома "Саваслейка".

Российские обстрелы

Отметим, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи ударных беспилотников и ракет. В частности, для своих ударов враг использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускает из истребителей МиГ-31К.

Украинским защитникам удается сбивать такие ракеты при помощи зенитных ракетных комплексов Patriot. К примеру, в мае во время одной из таких атак было уничтожено сразу семь "Кинжалов".

Напомним, ранее авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап назвал в комментарии РБК-Украина главные мифы о "Кинжалах".

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