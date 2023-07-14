В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: РФ подняла в воздух МиГ-31К
В Украине сегодня, 14 июля, вечером объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 19:05
В регионах Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги.
По состоянию на 18:40 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
В Воздушных силах сообщают о взлете истребителя МиГ-31К. По информации мониторинговых каналов, всего взлетело два таких самолета, их подняли из аэродрома "Саваслейка".
Российские обстрелы
Отметим, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи ударных беспилотников и ракет. В частности, для своих ударов враг использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускает из истребителей МиГ-31К.
Украинским защитникам удается сбивать такие ракеты при помощи зенитных ракетных комплексов Patriot. К примеру, в мае во время одной из таких атак было уничтожено сразу семь "Кинжалов".
Напомним, ранее авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап назвал в комментарии РБК-Украина главные мифы о "Кинжалах".
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