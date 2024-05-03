В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Сначала в 15:06 сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а через несколько минут он распространился по остальным городам и областям.

"Активность вражеской тактической авиации, МиГ-31К! Есть угроза применения авиационных средств поражения для областей, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

Во время взлета этого самолета существует угроза ракетного удара по Украине, ведь МиГ является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".

Обновлено в 15:35.

В Киеве и других регионах было объявлено об отбое тревоги. Однако уже в 15:35 тревога повторно была объявлена в Житомирской области. А уже в 15:40 – там было объявлено об отбое тревоги.

"Житомирская область – ракетная опасность", - написали Воздушные силы.

Напомним, в Украине запрещено снимать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Ракетные и дроновые удары по территории Украины.

С начала весны Россия значительно увеличила количество атак по украинским городам. Для этого россияне используют ракеты и беспилотники разного типа.

Из-за задержки с финансированием военной помощи от США украинское ПВО было истощено. Это привело к тому, что россияне смогли нанести удары по критической инфраструктуре Украины. Были уничтожены несколько ТЭЦ и ТЭС.

29 апреля россияне атаковали южный город Одесса, использовав для этого ракету со шрапнелью. А в ночь на 2 мая в Одессе россияне попали по сортировочному депо "Новой почты".

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