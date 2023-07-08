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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сообщают об атаке "Шахедов"

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждают о возможности атак вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Офисе президента Украины предупредили не игнорировать тревоги

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги.

"Тревогу не игнорируем. Работу ПВО тоже не снимаем", - отметил он.

Ракетная атака 6 июля

Последняя ракетная атака оккупантов по территории Украины произошла ночью 6 июля. Россия атаковала Львов ракетами "Калибр", они попали в жилую многоэтажку.

На данный момент известно о 10 погибших. Изначально сообщалось о 4 погибших, позже количество жертв существенно возросло. В городе оказалась обесточенной одна из подстанций, из-за чего 150 абонентов остались без света.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Вторжение России в Украинувоздушная тревога