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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в России взлетел МиГ

Фото: в Украине объявлена воздушная тревога (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы предупреждают о взлете МиГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

По состоянию на 21:28 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Ракетная опасность для столицы. Зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, потенциального носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Находитесь в укрытиях к отбою тревоги!", - сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

Кроме него о взлете МиГ также сообщает и Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Зафиксирован взлет 3-х истребителей МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейко. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - заявили в командовании.

Отбой тревоги

По состоянию на 21:56, в Украине начали давать отбой воздушной тревоги.

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Война России против Украинывоздушная тревога