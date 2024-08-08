В Украине ожидается теплая летняя погода, на западе возможны дожди: прогноз на завтра
В пятницу, 9 августа, в Украине сохранится теплая летняя погода. Однако на западе ожидаются дожди.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.
Завтра в большинстве областей в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов, а на юге традиционно будет теплее - до +28...+32 градусов.
На западе страны из-за дождей с грозами будет несколько прохладнее - ожидается +23...+26 градусов. Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях возможны сильные ливни.
К вечеру дожди на западе могут распространиться на Житомирскую, Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. На остальной территории Украины удержится сухая погода.
Погода в Киеве
В Киеве 9 августа ожидается малооблачная, солнечная и сухая погода с максимальной температурой +27...+28 градусов.
В конце июля синоптики зафиксировали рекордные показатели среднесуточной температуры в истории. В этот день глобальная температура на Земле достигла 17,15 градуса.
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