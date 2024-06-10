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В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому: что изменится

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрия Бойко в эфире "Киев24".

По словам Бойко, на днях был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света на этих выходных. Впрочем, вчера, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей. 

В частности он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине по-новому будут устанавливаться лимиты света в области. 

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться", - пояснил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики. 

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев Российская Федерация усилила массированные обстрелы против Украины. Под удар попадала также и энергетическая инфраструктура, что привело к возвращению графиков отключений. Сначала ограничения действовали для бизнеса, впрочем, позже они вводились и для бытовых потребителей. 

Как рассказывало "Укрэнерго", сегодня, 10 июня, графики отключений в Украине будут действовать с 16:00 до 22:00.

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Электроэнергия