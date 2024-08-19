Украине нужно и возводить новые атомные блоки, и строить децентрализованную систему генерации, - нардеп

В частности он отметил, что после деоккупации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может потребоваться несколько лет для полного возобновления ее работы.

"Мы понимаем, что после деоккупации Запорожской атомной электростанции неизвестно, сколько потребуется времени для возобновления ее работы после того, что там натворили оккупанты. Возможно, уйдут годы, чтобы полностью возобновить работу станции, а Украина сегодня имеет определенный дефицит генерации", - подчеркнул он. Нагорняк.

По его мнению, Украина должна через дипломатические каналы оказывать давление на мировых лидеров для усиления санкций против России, чтобы заставить ее покинуть ЗАЭС. Кроме того, необходимо как можно скорее одобрить закон о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

"Нам нужно принимать парламентом закон в первом и втором чтении о достройке третьего и четвертого энергоблоков и активно начинать их достройку, чтобы обеспечить украинцев полностью и избежать дефицита генерации", – подчеркнул нардеп.

Нагорняк также отметил, что достройка атомных блоков является долгосрочной перспективой, но уже сегодня в Украине активно инвестируют в децентрализованные системы генерации, такие как когенерационные, газотурбинные и газопоршневые электростанции. Это позволяет балансировать энергосистему страны.

"Это параллельные процессы, и нужно как строить новые атомные энергоблоки, так и строить децентрализованную систему генерации", – добавил он.