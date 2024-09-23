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Украине необходимо строить дополнительные атомные блоки, чтобы обеспечить низкую цену на электроэнергию, - эксперт

Фото: Украине необходимо строить дополнительные атомные блоки, чтобы обеспечить низкую цену на электроэнергию (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украине необходимо строить дополнительные генерирующие мощности АЭС для обеспечения относительно низкой цены электроэнергии для экономики и бытовых потребителей.

Об этом сообщил вице-президент Energy Club Иван Григорук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это нужно учитывая послевоенное развитие национальной экономики, вопросы промышленности, вопросы выполнения функций ПСО – специальных обязанностей, обеспечивающих более дешевую электрическую энергию для бытового потребителя", – отметил эксперт.

Он подтвердил, что международные партнеры, в частности МАГАТЭ, могут помочь Украине реализовать свое намерение по достройке двух блоков на Хмельницкой АЭС, которые завершены на 75% и 25% каждый.

Ранее сообщалось, что США и ЕС публично поддержали намерение Украины развивать атомную энергетику. В частности, завершить строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС.

Как известно, правительство Украины одобрило проект завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой ХАЭС. Это даст в систему дополнительно 2,2 ГВт мощностей.

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