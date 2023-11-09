В Украине нет российского меньшинства и Еврокомиссия это понимает, - Стефанишина

Как отметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, вопрос обеспечения прав меньшинств является важным на пути Украины к членству в ЕС. В частности с этим столкнулись и другие кандидаты во время переговоров.

Венецианская комиссия в своих рекомендациях к Киеву упоминает о "русском меньшинстве", впрочем, в диалоге с Европейским союзом этот вопрос не возникает.

"В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке. Я одесситка, и когда хочу - разговариваю на украинском, а когда хочу - на русском, и мне для этого не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии", - отметила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, Брюссель понимает это и разделяет ее точку зрения.

Переговоры о вступлении в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Вчера 9 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по интеграции нашей страны в ЕС. Решения могут быть приняты уже на саммите 14 декабря. Для этого необходимо согласие всех стран-членов союза.

Подробно о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.