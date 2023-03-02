В Украине назвали новостной Telegram-канал, соблюдающий стандарт достоверности

Остальные проанализированные каналы частично или вовсе не ссылались на источники информации, говорится в исследовании.

Также Telegram-канал "Ukraine NOW", реализуемый Институтом когнитивного моделирования в сотрудничестве с Минцифрой, вошел в топ-10 наиболее важных каналов для украинцев.

Авторы исследования подчеркивают, что по повестке дня и стилистике "Ukraine NOW" скорее напоминал канал качественного медиа.

"В своей реакционной политике канал делал существенный акцент на международных новостях, связанных с Украиной, отличался качественным контентом. "Ukraine NOW" также стал лидером среди каналов других тематических категорий. Его в первые две недели войны репостил (или на него ссылался) 171 популярный в Украине Telegram-канал", - отмечают авторы исследования.

"С первого дня полномасштабного вторжения Институт когнитивного моделирования стал на информационную защиту Украины. У нас была наработана система еще с пандемии, поэтому мы мгновенно трансформировали все наши ресурсы на борьбу с дезинформацией путем недопущения ее в источники из нашего пула. Пусть лучше новость выйдет на 15 минут позже, но будет достоверная. Мы не гонимся за хайпом, системность важнее. Мы очень рады, что работу нашей большой команды отметили коллеги в глубоком профессиональном исследовании", - комментирует Виктор Березенко, основатель Института когнитивного моделирования.

Также в исследовании указывается, что "Ukraine NOW" - единственный канал, не распространявший телесюжеты с российского пропагандистского телевидения.

Напомним, в феврале 2022 года Институт когнитивного моделирования трансформировал Telegram- и вайбер-сообщества "Коронавирус_инфо", созданные 3 года назад для противодействия пандемии коронавируса, в информационные каналы оперативного информирования украинцев о ситуации в стране "Ukraine NOW" и "Країна_інфо".

Для анализа, проведенного Украинским институтом медиа и коммуникации, были выбраны топ-10 неинституционализированных (т.е. не созданных редакциями традиционных и онлайн-медиа) Telegram-каналов украинского сегмента в рейтинге TGStat.