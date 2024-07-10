Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари 18 века, ГПСУ помешала этому

Пограничники помешали попытке вывезти из Украины старинную скрипку Антонио Страдивари. Музыкальный инструмент был направлен на экспертизу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).
Скрипку пограничники обнаружили во время проверки багажника автомобиля на пункте пропуска с Румынией.
Музыкальный инструмент маркирован "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713" и, вероятно, может представлять историческую ценность.
Фото: из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари 18-го столетия (t.me/DPSUkr)
"Скрипку изъяли представители таможни и направили на экспертизу", - добавляет ГНСУ.
Это изысканные музыкальные инструменты, созданные итальянским мастером Антонио Страдивари в течение 17-го и 18-го веков. Их ценят за исключительный звук, который считается самым богатым, сложным и красивым среди всех скрипок.
Существует несколько причин, почему скрипки Страдивари такие ценные:
Стоит добавить и то, что это далеко не первая попытка нелегально вывезти одну из скрипок из Украины.
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