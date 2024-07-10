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Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари 18 века, ГПСУ помешала этому

Фото: из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари 18-го столетия (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники помешали попытке вывезти из Украины старинную скрипку Антонио Страдивари. Музыкальный инструмент был направлен на экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Скрипку пограничники обнаружили во время проверки багажника автомобиля на пункте пропуска с Румынией. 

Музыкальный инструмент маркирован "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713" и, вероятно, может представлять историческую ценность

 

Фото: из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари 18-го столетия (t.me/DPSUkr)

"Скрипку изъяли представители таможни и направили на экспертизу", - добавляет ГНСУ.

Скрипки Страдивари

Это изысканные музыкальные инструменты, созданные итальянским мастером Антонио Страдивари в течение 17-го и 18-го веков. Их ценят за исключительный звук, который считается самым богатым, сложным и красивым среди всех скрипок.

Существует несколько причин, почему скрипки Страдивари такие ценные:

  • качество изготовления;
  • их возраст. Скрипкам более 300 лет и они прекрасно сохранились;
  • редкость: За всю жизнь Страдивари изготовил около 1100 инструментов, из которых лишь около 650 сохранились до наших дней;
  • акустические свойства. Секрет звучания скрипок Страдивари до конца не разгадан. 

Стоит добавить и то, что это далеко не первая попытка нелегально вывезти одну из скрипок из Украины.

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ДПСУ