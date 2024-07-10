Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари 18 века, ГПСУ помешала этому

Скрипку пограничники обнаружили во время проверки багажника автомобиля на пункте пропуска с Румынией.

Музыкальный инструмент маркирован "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713" и, вероятно, может представлять историческую ценность.

Фото: из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари 18-го столетия (t.me/DPSUkr)

"Скрипку изъяли представители таможни и направили на экспертизу", - добавляет ГНСУ.

Скрипки Страдивари

Это изысканные музыкальные инструменты, созданные итальянским мастером Антонио Страдивари в течение 17-го и 18-го веков. Их ценят за исключительный звук, который считается самым богатым, сложным и красивым среди всех скрипок.

Существует несколько причин, почему скрипки Страдивари такие ценные:

качество изготовления;

их возраст. Скрипкам более 300 лет и они прекрасно сохранились;

редкость: За всю жизнь Страдивари изготовил около 1100 инструментов, из которых лишь около 650 сохранились до наших дней;

акустические свойства. Секрет звучания скрипок Страдивари до конца не разгадан.

Стоит добавить и то, что это далеко не первая попытка нелегально вывезти одну из скрипок из Украины.