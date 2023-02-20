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В Украине переизбыток электроэнергии: в каких случаях возможны отключения

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 10:42
В Украине переизбыток электроэнергии: в каких случаях возможны отключения Фото: отключения света 20 февраля не планируются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 20 февраля, энергосистема будет работать с резервом мощности. Отключения возможны только для ремонта сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, в первый рабочий день недели, несмотря на увеличение объемов потребления, генерация продолжает стабильно производить электроэнергию, с резервом обеспечивая потребности потребителей.

В некоторых регионах возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей, отметили в пресс-службе.

Дефицит не ожидается

Кроме того, в пресс-службе "Укрэнерго" заявили, что "дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется".

По данным "Укрэнерго", в Украине работают все виды электростанций в энергосистеме. Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций из возобновляемых источников энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Они работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления. Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране.

Лимиты потребления по областям не распределялись из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. "Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", - сообщили в пресс-службе.

Измерения фактического потребления производятся в соответствии с графиком во Львовской и Одесской областях. "При этом в Одесском районе и в Одессе измерения будут производиться с учетом объемов ограничений при применении графиков почасовых отключений, что связано с сетевыми ограничениями, которые все еще существуют", - отметили в компании.

Бригады "Укрэнерго" продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. "Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени", - говорится в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Напомним, в Украине не отключают свет уже больше недели. В последние несколько дней энергосистема Украины работает с резервом мощности.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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