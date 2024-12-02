В Украине могут изменить экологические требования для отдельных видов транспорта: что известно
В пятницу, 29 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №12267, который может ослабить требования насчет экологических норм для некоторых транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта.
Что может изменить зарегистрированный в ВРУ законопроект
Проект закона №12267 имеет целью внести изменения:
- в Таможенный кодекс Украины - об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения
- в закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" - относительно требований соответствия экологическим нормам
Его инициатором выступила группа народных депутатов (55 человек), среди которых: Данило Гетманцев, Александр Федиенко, Евгений Петруняк, Галина Третьякова, Юлия Диденко, Владимир Иванов, Евгения Кравчук и другие.
Законопроект №12267 (скриншот: itd.rada.gov.ua)
По состоянию на понедельник, 2 декабря, документ был передан на рассмотрение руководству (ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему опубликованы пока не были).
Между тем в ассоциации автопроизводителей Украины сообщили, что для некоторых транспортных средств могут ослабить требования насчет экологических норм.
"Депутаты инициировали отсрочку внедрения требования насчет соответствия экологическим нормам "Евро-6" для грузовых авто и автобусов. Соответствующий законопроект (№12267) уже зарегистрирован в Верховной Раде", - уточнили в пресс-службе "УкрАвтопром" в Telegram.
Украинцам напомнили, что согласно действующему законодательству с 1 января 2025 года соответствовать нормам "Евро-6" должны новые и подержанные седельные тягачи, автобусы, грузовые автомобили, спецтехника, а также новые легковые автомобили, которые подаются на первую регистрацию в Украине.
Если же народные депутаты поддержат законопроект №12267, требования насчет соответствия "Евро-6" для транспортных средств по кодам УКТ ВЭД 8701 20, 8702, 8704, 8705 - как для новых, так и бывших в употреблении - отсрочатся до 1 января 2027 года.
Пост "УкрАвтопром" (скриншот: t.me/ukrautoprom)
Отметим, что код УКТ ВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности) - систематизированный перечень товаров, который составляется на основе гармонизированной системы описания и кодирования товаров и утверждается законом о Таможенном тарифе Украины.
По сути, код УКТ ВЭД - классификатор товаров, который используется на таможне для идентификации товара, определения ставки пошлины, заполнения налоговой накладной и декларирования товаров при таможенном оформлении, внедрения мер контроля, упрощения ведения таможенной статистики и т.д.
Согласно украинской классификации товаров ВЭД:
- 8701 20 - тракторы колесные для полуприцепов
- 8702 - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя
- 8704 - моторные транспортные средства для перевозки грузов
- 8705 - моторные транспортные средства специального назначения, кроме предназначенных главным образом для перевозки людей или грузов (эвакуаторы, автокраны, автомобили пожарные, автобетономешалки, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, радиологические автомобили и т.д.)
Евростандарт выбросов транспортных средств
Напомним, "Евро-6" (или Euro 6) - это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств.
В Европейском Союзе он был введен с сентября 2015 года (в то время как в Украине с 1 января 2016 года начал действовать стандарт "Евро-5" - для всех новых импортированных из-за рубежа автомобилей, автобусов, грузовиков и тракторов).
В целом "Евро-6" является частью европейского законодательства, согласно которой регламентируется уровень вредных выбросов автомобилей.
Этот стандарт позволяет сделать транспортные средства менее вредными для окружающей среды, поскольку устанавливает ограничения по количеству газообразных оксидов азота (NOx) и углеводородов, которые могут содержаться в выбросах транспортного средства на один километр пробега.
Согласно новому стандарту "Евро-6", для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями действуют разные ограничения.
В начале декабря 2019 года Верховная Рада перенесла срок внедрения в Украине экологических требований "Евро-6" для новых легковых автомобилей во время их производства и импорта на 1 января 2025 года (приняв законопроект №2078-1).
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