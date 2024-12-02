В Украине могут изменить экологические требования для отдельных видов транспорта: что известно

В пятницу, 29 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №12267, который может ослабить требования насчет экологических норм для некоторых транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта.

Что может изменить зарегистрированный в ВРУ законопроект

Проект закона №12267 имеет целью внести изменения:

в Таможенный кодекс Украины - об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения

в закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" - относительно требований соответствия экологическим нормам

Его инициатором выступила группа народных депутатов (55 человек), среди которых: Данило Гетманцев, Александр Федиенко, Евгений Петруняк, Галина Третьякова, Юлия Диденко, Владимир Иванов, Евгения Кравчук и другие.

Законопроект №12267 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

По состоянию на понедельник, 2 декабря, документ был передан на рассмотрение руководству (ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему опубликованы пока не были).

Между тем в ассоциации автопроизводителей Украины сообщили, что для некоторых транспортных средств могут ослабить требования насчет экологических норм.

"Депутаты инициировали отсрочку внедрения требования насчет соответствия экологическим нормам "Евро-6" для грузовых авто и автобусов. Соответствующий законопроект (№12267) уже зарегистрирован в Верховной Раде", - уточнили в пресс-службе "УкрАвтопром" в Telegram.

Украинцам напомнили, что согласно действующему законодательству с 1 января 2025 года соответствовать нормам "Евро-6" должны новые и подержанные седельные тягачи, автобусы, грузовые автомобили, спецтехника, а также новые легковые автомобили, которые подаются на первую регистрацию в Украине.

Если же народные депутаты поддержат законопроект №12267, требования насчет соответствия "Евро-6" для транспортных средств по кодам УКТ ВЭД 8701 20, 8702, 8704, 8705 - как для новых, так и бывших в употреблении - отсрочатся до 1 января 2027 года.

Пост "УкрАвтопром" (скриншот: t.me/ukrautoprom)

Отметим, что код УКТ ВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности) - систематизированный перечень товаров, который составляется на основе гармонизированной системы описания и кодирования товаров и утверждается законом о Таможенном тарифе Украины.

По сути, код УКТ ВЭД - классификатор товаров, который используется на таможне для идентификации товара, определения ставки пошлины, заполнения налоговой накладной и декларирования товаров при таможенном оформлении, внедрения мер контроля, упрощения ведения таможенной статистики и т.д.

Согласно украинской классификации товаров ВЭД: