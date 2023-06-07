В Украине могут ввести ответственность руководителей правоохранительных органов за нелегальную продажу сигарет

"Договорились с представителями Нацпола об одном простом, но эффективном механизме. ВСК самостоятельно в двух-трех областях путем контрольных закупок зафиксирует работу нелегальных точек продаж. По результатам проверки при обнаружении контрафакта - руководитель полиции области уходит в отставку. Если не обнаружено - на повышение", - написал Гетманцев.

Он также отметил, что "персональная ответственность - это то, чего не хватает в работе в этом направлении".

По его словам, в последнее время заметный прогресс в борьбе с нелегальным рынком сигарет не наблюдается.

"Великолепные отчеты о куче изъятых сигарет, возбуждены дела, выполненную "работу". А нелегальные киоски на месте, телеграмм-каналы работают. Понятно, что каждый телеграмм-канал и каждый киоск имеет свою фамилию. Фамилия правоохранителя, закрывающего глаза (умышленно или нет) на воровство акциза из бюджета", - подчеркнул он.

Вместе с тем Гетманцев оценил потери госбюджета из-за неуплаты акциза с нелегальных сигарет в 20 млрд грн в год.

Председатель ВСК, народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что на прошедшем заседании ВСК на специальном заседании парламентского финансового комитета, состоявшемся в мае 2023 года, правоохранительным органам было передано списки более 700 точек и онлайн-ресурсов, через которые, по имеющейся у народных депутатов информации, осуществляется реализация табачных изделий с нарушением закона

Согласно постановлению заседания парламентского комитета, правоохранительные органы обязаны были провести рейды с проверками и через месяц отчитаться о проделанной работе перед парламентом.

"По информации от Нацпола, они начали проверку. Раздалась информация о 2000 проверенных точках, и вроде бы вчера (уже не зря собирали ВСК) до поздней ночи осуществлялись в активном режиме обыски и изъятия нелегальной продукции по всей стране", - рассказал Железняк.

По его словам, народные депутаты - участники ВСК перепроверили предоставленную информацию в 15-ти случайных точках продаж (сигарет - ИФ-У) в Кривом Роге, Полтаве, Одессе и других городах.

"Странное совпадение, но все 15 точек работают. По имеющейся информации, где-то из нашего перечня действительно продажа закрылась, где-то продолжает работать, а где-то остановилась лишь на несколько дней", - отметил он и сообщил, что также принимал участие в проверках, в частности, в Киеве возле метро "Нивки". "Принимают только кэш (или перевод на карточку), без чеков, конечно. Проверяли 8,15,23,29, 31 мая и утром перед заседанием ВСК... работает", - сообщил нардеп.

В ходе заседания ВСК народные депутаты и представители правоохранительных органов договорились, что ВСК в ближайшие недели посетит несколько областей, где проведет рейд точек нелегальной продажи сигарет. Если они будут работать, парламентарии потребуют увольнения руководителей правоохранительных органов в этих областях.

По информации правоохранительных органов, более сорока сайтов, через которые велась нелегальная торговля сигаретами, уже заблокировано. Из представленных народными депутатами семнадцать телеграмм-каналов, которые нелегально торгуют сигаретами, все сейчас работают.

Железняк также сообщил, что не решена "активно растущая" проблема пересылки нелегальных табачных изделий по почте. "В консультациях с честным бизнесом, хотим подготовить по этому кейсу решения", - резюмировал глава ВСК.