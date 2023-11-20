В Украине могут расширить компенсации в рамках "єВідновлення" для юрлиц

В Украине обсуждают возможность расширения этапа программы "єВідновлення", который касается компенсации ремонтов, сделанных гражданами за собственные средства. Речь идет о возможности получения такой компенсации не только физическими лицами, но и юридическими – в частности, ОСМД, силами которых восстанавливались не отдельные квартиры, а многоквартирные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, вопрос восстановления поврежденных или уничтоженных многоквартирных домов, которые их жильцы восстанавливают самостоятельно, сегодня не менее актуален, чем в первые месяцы войны, если не больше - после освобождения украинских территорий все больше украинцев возвращаются в свои дома и довольно часто выясняется, что они вообще непригодны к проживанию.

"В этом контексте кейс ОСМД "Дуб-Ок" - многоэтажки, расположенной в городе Ирпень Киевской области, очень показателен. Ее жители самостоятельно восстанавливают инженерные коммуникации, места общего пользования и даже фасад дома. Это миллионы гривен их собственных средств и государство не должно быть в стороне. Такие граждане тоже заслуживают компенсации", - отметила Шуляк.

Многоэтажка, о которой идет речь - одна из сотен тысяч жертв российской вооруженной агрессии в Украине. 5 марта 2022 года прямо в нее попал вражеский снаряд, в результате чего был почти полностью уничтожен ее последний этаж и поврежден газопровод, после чего загорелся продолжавшийся 4 суток пожар.

"После этого дом стал совершенно непригодным для проживания. Речь идет даже не об отдельных квартирах. Речь идет о разрушенных инженерных коммуникациях, канализации, крыше, окнах, перекрытиях, потолке, полу и даже фасаде. На нем вследствие попадания снаряда образовалась огромная трещина, которая начала с иногда увеличиваться. Из-за нее мы могли просто потерять наш дом, поэтому, чтобы не терять время, были вынуждены спасать его самостоятельно", - рассказал председатель правления ОСМД "Дуб-Ок" Владимир Гусак.

По его словам, в первый этап ремонтно-восстановительных работ, который удалось начать только в октябре 2022 года, жильцы 5-этажного дома на 48 квартир вложили 4 млн гривен собственных средств. Но согласно смете работ, для полного восстановления дома нужно не менее 24 млн гривен. Поэтому ОСМД начало обращаться за помощью в грантовые фонды.

В феврале 2023 года подали заявку по программе "ВідновиДім" в Государственный фонд энергоэффективности и уже в июне смогли получить 7,1 млн гривен. Кроме этого, ОСМД удалось привлечь финансирование из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии – речь идет о 12 млн гривен. Поэтому работы продолжились и по состоянию на середину ноября 2023 года в доме уже отстроен разрушенный 5 этаж и крыша, а также более чем на половину удалось восстановить фасад и заменить все окна.

"Если финансирование будет поступать так, как запланировано, мы сможем восстановить дом к лету 2024 года. О полном восстановлении с ремонтами в квартирах, конечно, речь не идет, но летом жильцы могли бы вернуться в дом и приступили сами к этому. Мы очень рассчитываем на это, поэтому обращаемся за помощью ко всем", - подчеркнул Владимир Гусак.

Также он отметил, что в процессе восстановления дома возникали проблемы чуть ли не на каждом этапе. Сначала выяснилось, что далеко не все жильцы имеют возможность выделить на это необходимые средства- речь шла по меньшей мере о 100 тыс. гривен из каждой квартиры.

Затем пришлось менять подрядчика, поскольку избранный в начале не выполнял работы согласно договору и оказался наглым и недобропорядочным. В связи с этим Гусак озвучил пожелание о создании в Украине государственного реестра подрядных организаций, что обеспечило бы государственный контроль соответствующей деятельности и определенные гарантии качества выполняемых работ.

Шуляк согласилась, что вопрос создания соответствующего реестра обсуждается в Украине уже не первый год, поскольку в этом есть неотложная потребность и первой действенной наработкой в этом направлении может быть база подрядчиков, которые сотрудничают сегодня с этапом "єВідновлення", который касается ремонтов поврежденного жилья. По состоянию на 17 ноября это около 4400 компаний или ФЛП, которые предоставляют услуги по строительству, или ремонту и продают строительные материалы.

Также депутат подчеркнула, что кейс ОСМД "Дуб-Ок" - один из многих подобных по Украине, ведь сотни и тысячи украинских ОСМД сталкивались и продолжают сталкиваться с аналогичной проблемой - необходимостью самостоятельно восстанавливать свои многоэтажные дома, нехваткой средств на это и поиском квалифицированных и порядочных. и ответственных подрядчиков Поэтому в будущем вполне возможно расширение программы компенсаций "єВідновлення" так, чтобы ею могли пользоваться и юрлица.

Напомним, с 1 января 2024 года, в Украине начнут выплачивать компенсации за ремонты, которые граждане, чье жилье пострадало от последствий российской вооруженной агрессии, сделать за свой счет.

В целом, на сегодняшний день украинцы подали 58 724 заявлений на компенсацию за поврежденное имущество. С них согласовали компенсацию по 26 714 заявлениям на общую сумму в 2,561 млрд гривен.

Кроме того, подано 6139 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье. Отработано уже 1475 заявлений, по результатам чего сформировано 659 жилищных сертификатов на общую сумму в 1,39 млрд. гривен. Первые жилищные сертификаты, которые можно будет обменять на новое жилье, украинцы получат в конце ноября.