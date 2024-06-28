В Украине почти все области имеют отходы от разрушений из-за войны: как они помогут в восстановлении

Европейский союз ожидает Украины и готов поддерживать создание современной инфраструктуры управления отходами. Речь идет не только о переработке и повторном использовании электроники, текстиля и пластика, но и отходов от разрушений, образовавшихся в результате российской вооруженной агрессии.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, в этом направлении для Украины четким указателем и картой евроинтеграционных реформ является программа Ukraine Facility, по которой Украина получит от ЕС 50 млрд евро на восстановление в течение 2024-2027 годов. На прошлой неделе парламент поддержал сразу несколько ключевых для них законопроектов, но для получения финансирования необходимо выполнить все 150 индикаторов программы Ukraine Facility.

"План для Ukraine Facility имеет три кроссекторальных направления. Это "зеленый" переход, цифровая трансформация и европейская интеграция. Более того, Евросоюз готов поддерживать современную инфраструктуру управления отходами в Украине. Чтобы создавались цепочки добавленной стоимости, была переработка и повторное использование электроники, батареек, пластика, текстиля и, конечно, строительных отходов, образовавшихся от разрушений в результате российской вооруженной агрессии", - отметила Елена Шуляк.

При этом она отметила, что работа с отходами – их переработка на строительные материалы, сверхважная с точки зрения восстановления Украины, поскольку именно из них мы сможем ее проводить. Сейчас Украина очень тщательно изучает опыт других стран в этом. В частности, Нидерландов, где более 90% всех строительных материалов изготовлены из строительного мусора, Дании, где этот показатель составляет 80%, а также Великобритании и Финляндии, где доля строительных материалов, произведенных из строительного мусора составляет 40%.

"В Украине, к сожалению, почти нет областей, где не образовалось бы отходов от разрушений, вызванных российской вооруженной агрессией. Где-то это разрушенная ракетными обстрелами жилая, критическая, энергетическая инфраструктура. А где-то, к большому сожалению, разрушены целые населенные пункты и мы можем только представить объемы отходов от разрушений там. Поэтому мы должны сделать все, чтобы и в Украине процент строительных материалов, изготовленных из этих отходов, был максимальным", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, это будет иметь успех в случае, если к этим процессам привлечь бизнес, который будет инвестировать в эту сферу, поскольку именно он будет выполнять основную роль в том, чтобы переработанный строймусор становился стройматериалом для украинского восстановления.

"Нам стоит объединиться и создать своего рода To-Do List - что для этого должно сделать община, что парламент, что бизнес и другие стейкхолдеры, чтобы все это объединить. К тому же нужно наработать безопасный и одновременно эффективный механизм, по которому такая переработка будет происходить", - отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что бизнес готов к этому даже несмотря на то, что это дороже изготовления стройматериалов традиционным способом. Поэтому сейчас пора пересмотреть и стандарты изготовления строительной продукции, и имеющуюся нормативно базу, и подходы к использованию повторно тех или иных составляющих стройматериалов. Также нужно проанализировать, насколько технически готовы наши производители строительных материалов к такого рода деятельности, подытожила глава партии "Слуга Народа".